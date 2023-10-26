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Российские ВКС получили новый серийный вертолет Ми-26Т2В

Российские ВКС получили новый серийный вертолет Ми-26Т2В

Российские воздушно-космические силы (ВКС РФ) получили новый серийный вертолет Ми-26Т2В - тяжелейший в мире транспортный вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на командующего армейской авиацией Игоря Романова.

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