Спортивное мероприятие для сотрудников Росгвардии и их семей состоялось на востоке столицы

В комплексе «Авангард» 27 августа состоялось спортивное мероприятие, организованное Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по городу Москве.
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