Аресты чиновников продолжаются. Коррупционеры пачками переезжают в тюрьмы

сомневаюсь. у нас в стране есть "неприкасаемые". это те, которые преданно и радостно виляют хвостом перед главным, и готовы на все, на любое преступление, по щелчку пальцев хозяина. за это им позволено то, за что других пакуют. все эти голиковы, шойгу и т.д. вот и собянин в той же компании ))

Игорь Михайлович

кстати, тут как-то информация пару недель назад была про разворовывание сотен миллионов на федеральном проекте по очищению Волги. была проверка, которую инициировала депутат гд от "новых людей", и в ходе которой выяснилось, что вместо строительства очистных сооружений, было построено в основном "ничего". она, этот депутат, подверглась дикому прессингу со стороны ответственных министерств, ведомств, и тех же депутатов гд. дело пытались замять, затормозить и т.д. потом она уехала на Волгу с новой проверкой. не знаю, чем там всё закончилось, но в масс-медиа это всё замалчивается. журналистики и хозяева информационных сайтов молчат. либо команда "фас" ещё не поступила, либо поступила команда заткнуться.. ))