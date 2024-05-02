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Закон, порядок, государство

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В подмосковной Электростали полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства

Полицейские УМВД России по г.о. Электросталь в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили организации, где трудятся иностранные граждане.

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