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Парламентская газета

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Сенатор Шейкин призвал создать единый закон для цифровых платформ

Сенатор Шейкин призвал создать единый закон для цифровых платформ

Для цифровых платформ необходимо создать единый отраслевой закон. Такую необходимость озвучил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в своей колонке для «Парламентской газеты».

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