Сенатор Шейкин призвал создать единый закон для цифровых платформ

Для цифровых платформ необходимо создать единый отраслевой закон. Такую необходимость озвучил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в своей колонке для «Парламентской газеты».
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