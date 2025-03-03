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На Алтае рыбак подарил главе района "самую тяжелую" знатную щуку

На Алтае рыбак подарил главе района "самую тяжелую" знатную щуку

Рыбу мужчина поймал на пятом ежегодном фестивале по зимней рыбалке В Алтайском крае победитель фестиваля по зимней рыбалке подарил главе Алейского района свой самый крупный улов, сообщает газета "Маяк труда".

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