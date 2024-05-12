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С 13 мая евро станет единственной разрешенной наличной валютой в Косово

С 13 мая евро станет единственной разрешенной наличной валютой в Косово

В Косово с 13 мая полностью прекращается обращение сербского динара в качестве наличных денег. Как пишет белградская газета Politika, республика теперь сможет использовать только одну наличную валюту — евро.

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