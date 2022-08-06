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С начала года в Астраханской области убрали мусор с 400 км берегов рек

С начала года в Астраханской области убрали мусор с 400 км берегов рек

И еще 1500 км предполагается очистить до конца всероссийской акции «Вода России». Данная акция реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» и в Астраханской области проходит с 2019 года.

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