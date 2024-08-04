Ignio.com Весы. Ежедневный гороскоп здоровья за 7 августа 2024 года

Сегодня ваше самочувствие будет вас исключительно радовать. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы оно это делало не зря и не только сегодня: сохраните немного бодрого настроя до завтрашнего дня.
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