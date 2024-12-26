Инжир, фиалка, груша, яблоко, карамель: какие ароматы выбрать этой зимой

Дерзкий, фруктовый, теплый Taro, Elixir от Botanicae Expressions Духи вдохновлены историей любви немецкой фотожурналистки Герды Таро и Роберта Капы во время гражданской войны в Испании в конце 1930-х годов.
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