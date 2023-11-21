Детское радио зазвучало в Саранске

В нашей радиосемье снова пополнение! Теперь нас могут слушать ребята и их родители в г. Саранск. Дорогие слушатели Саранска, наслаждайтесь любимыми песнями и программами в режиме реального времени, знакомьтесь с новыми сказками, участвуйте в играх, дозванивайтесь в эфир и выигрывайте замечательные подарки.