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Детское радио

24 подписчика

Детское радио зазвучало в Саранске

Детское радио зазвучало в Саранске

В нашей радиосемье снова пополнение! Теперь нас могут слушать ребята и их родители в г. Саранск. Дорогие слушатели Саранска, наслаждайтесь любимыми песнями и программами в режиме реального времени, знакомьтесь с новыми сказками, участвуйте в играх, дозванивайтесь в эфир и выигрывайте замечательные подарки.

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