БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Турция рассматривает возможность захвата АЭС Аккую «в случае необходимости»

Турция рассматривает возможность захвата АЭС Аккую «в случае необходимости»

У турецкого правительства имеются перехвата «в случае необходимости» контроля над строящейся россиянами атомной электростанции Аккую в провинции Мерсин, утверждает главный редактор Nordic Monitor Абдулла Бозкурт.

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Комментарии
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АХ
Александр Харченко
Я думаю они не будут этого делать, не смогут найти закладки, а они должны быть
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16 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Приостановить стройку- денег нет. Она же строится на наши деньги проучить обратно мы наверное не сможем
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8 час.
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