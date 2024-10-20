С пятачка: Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ и до 40 голов сократил отставание от Гретцки

Александр Овечкин открыл счёт голам в новом сезоне НХЛ, а «Вашингтон» одержал третью победу подряд. По ходу стартового периода матча с «Нью-Джерси» россиянин удачно расположился на пятаке и с рикошетом от соперника послал шайбу в ворота.
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