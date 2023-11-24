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Оказывается, в Северной Корее тоже есть миллиардеры. Почему их не трогают несмотря на несоответствие государственной идиологии

Оказывается, в Северной Корее тоже есть миллиардеры. Почему их не трогают несмотря на несоответствие государственной идиологии

Это только кажется, что Северная Корея — страна с тотальной нищетой и поголовным раболепием. В значительно мере оно так и есть, но над гигантской биомассой возвышается не только правящая верхушка, генералитет и их семейные кланы.

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