Оказывается, в Северной Корее тоже есть миллиардеры. Почему их не трогают несмотря на несоответствие государственной идиологии

Это только кажется, что Северная Корея — страна с тотальной нищетой и поголовным раболепием. В значительно мере оно так и есть, но над гигантской биомассой возвышается не только правящая верхушка, генералитет и их семейные кланы.
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