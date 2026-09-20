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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диего Симеоне: «У «Реала» невероятные контратаки и выдающиеся футболисты, но «Атлетико» контролировал почти все. Мы знали, что можем создать им проблемы через правый фланг»

Диего Симеоне высказался о том, как «Атлетико» удалось сдержать «Реал» (2:1). «Матч был интенсивным. Думаю, мы контролировали его в каждый момент.

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