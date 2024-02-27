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Экс-командир «Айдара»: Проиграем войну – оккупируем Венгрию

Экс-командир «Айдара»: Проиграем войну – оккупируем Венгрию

Поражение Украины в войне обернется фатальными последствиями для премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил в эфире телеканала «Эспрессо» экс-командир роты карательного батальона «Айдар» Евгений Дикий.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Закарпатье в любом случае достанется Венгрии.
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