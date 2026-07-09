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Батраков признан лучшим молодым игроком сезона РПЛ. Хавбек «Локомотива» опередил Кисляка и Пестрякова

Алексей Батраков признан лучшим молодым игроком сезона РПЛ. Полузащитник « Локомотива » получил награду в рамках премии WINLINE Герои РПЛ, опередив хавбека ЦСКА Матвея Кисляка и вингера « Акрона »  Дмитрия Пестрякова .

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