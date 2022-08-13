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Украинские военнопленные решили остаться на подконтрольных России территориях

Украинские военнопленные решили остаться на подконтрольных России территориях

Украинские военнопленные из подразделений морской пехоты, Нацгвардии, десантно-штурмовых и иных родов войск отказываются возвращаться на родину, поскольку больше не хотят воевать, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Минобороны РФ.

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