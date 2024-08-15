Василиса Володина назвала знаки зодиака, к которым беда свалится как снег на голову Юлия ЧелкановаИзвестная астролог и телеведущая Василиса Володина поделилась своими предсказаниями относительно некоторых знаков зодиака, которые могут оказаться в центре внимания в ближайшие дни.