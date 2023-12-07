Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Юрченкова совместно с прокурором Республики Мордовия Сергеем Лапиным провели Всероссийский день приема предпринимателей

На прием обратилось 5 субъектов предпринимательской деятельности. Директор коммерческой организации пожаловался на неоплату одной из образовательных учреждений Саранска исполненных договоров в размере более 850 тыс.
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