Смоленск включили в зону поражения западным оружием

Ведущие, показав карту регионов страны, предупредили смолян о потенциальной угрозе с воздуха Посвящённое геополитике ток-шоу «60 минут», показываемое на телеканале «Россия 1», включило Смоленск и весь регион в зону поражения оружием из новых поставок стран Запада для ВСУ.