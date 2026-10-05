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Его картины уехали в Париж и попали в Русский музей, а сам он остался во Владикавказе: почему Шалва Бедоев не покинул Осетию

Его картины уехали в Париж и попали в Русский музей, а сам он остался во Владикавказе: почему Шалва Бедоев не покинул Осетию

Его картины выставлялись в Париже, попадали в Государственный Русский музей и зарубежные коллекции. А сам Шалва Бедоев десятилетиями оставался связан с Владикавказом — университетскими аудиториями, мастерскими, учениками и осетинской художественной средой.

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