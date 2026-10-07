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ФедералПресс

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Тайны Киева под угрозой: хакеры проложили путь к компьютеру Зеленского

Тайны Киева под угрозой: хакеры проложили путь к компьютеру Зеленского

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Офис Владимира Зеленского утратил ощущение полной защищенности. Хакер с ником PalachPro утверждает, что технически взлом возможен.

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