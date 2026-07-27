💧 До 13:00 в Севастополе отключат воду на нескольких улицах Ограничения ввели из-за временного отключения электричества, сообщили в правительстве города.
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💧 До 13:00 в Севастополе отключат воду на нескольких улицах Ограничения ввели из-за временного отключения электричества, сообщили в правительстве города.