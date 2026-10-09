I am sure: The Kremlin released Putin's statement after a conversation with Trump

The Kremlin issued a statement by Vladimir Putin following a telephone conversation with Donald Trump, during which the leaders of Russia and the United States agreed to lift sanctions on Russian petroleum products.
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