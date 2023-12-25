Россия перегнала страны Запада по производству вооружений: главное за сутки

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. В Минпромторге заявили, что Россия опередила западные страны по производству вооружений, протесты в Сербии закончились беспорядками, а Египет продвигает свой план перемирия между Израилем и ХАМАС.
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