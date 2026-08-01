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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» всегда был сильным. А сейчас есть химия между футболистами и тренером». Семшов о красно-белых

Игорь Семшов оценил боеспособность « Спартака ». В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ красно-белые обыграли «Родину» (3:0).

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