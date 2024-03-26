Нижегородская область вошла в топ-3 лидеров федеральной программы по утилизации электроники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 марта, ФедералПресс. В Минприроды РФ подвели итоги федеральной программы «Школа утилизации: электроника», ориентированной на сокращение экологического вреда от захоронения электронных отходов.
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