На границе Польши и Украины сформировали огромные очереди. Об этом сообщает «Польское радио».Согласно данным налоговой администрации Люблинского воеводства, на контрольно-пропускном пункте в Дорогуске оформления документов приходится ждать 40 часов, в Гребенном — более суток, в Зосине — восемь часов.
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