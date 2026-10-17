На границе Польши и Украины сформировали огромные очереди. Об этом сообщает «Польское радио».Согласно данным налоговой администрации Люблинского воеводства, на контрольно-пропускном пункте в Дорогуске оформления документов приходится ждать 40 часов, в Гребенном — более суток, в Зосине — восемь часов.