Двенадцать километров - столько осталось передовым подразделениям группировки «Восток» от освобожденной Великомихайловки до Покровского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АК Молельные комнаты...
- У армян остался п...
- У армян остался п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым