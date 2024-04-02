Генпрокуратура проверит законность существования грузового порта в Кстове

По инициативе депутата Госдумы Вадима Булавинова кстовский порт "Логопром" ждёт очередная проверка.Генпрокуратура проверит законность существования грузового порта, причал которого хотят снесли власти Кстова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии