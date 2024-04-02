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Царьград

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Генпрокуратура проверит законность существования грузового порта в Кстове

Генпрокуратура проверит законность существования грузового порта в Кстове

По инициативе депутата Госдумы Вадима Булавинова кстовский порт "Логопром" ждёт очередная проверка.Генпрокуратура проверит законность существования грузового порта, причал которого хотят снесли власти Кстова.

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