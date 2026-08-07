Российские хакеры вскрыли участие НАТО в организации ударов по территории РФ Российские хакеры получили доступ к базам данных, из которых следует, что НАТО прин.
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Российские хакеры вскрыли участие НАТО в организации ударов по территории РФ Российские хакеры получили доступ к базам данных, из которых следует, что НАТО прин.
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