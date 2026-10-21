Уран и Нептун выглядят очень похоже, однако их прошлое могло быть совершенно разным. Результаты нового исследования указали на неожиданные различия: один из миров мог сформироваться куда ближе к Солнцу и лишь позднее переместиться на нынешнюю орбиту.