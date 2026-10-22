В Кировском районе Новосибирска на промышленной площадке произошла утечка химического реактива. По данным главного управления МЧС по региону, при перекачке вещества из железнодорожного вагона в стационарную цистерну сорвало шланг и жидкость разлилась.
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