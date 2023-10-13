Депутат Журова: в МОК удовлетворили политическое давление со стороны Запада

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова в комментарии Sport24 поделилась мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).
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