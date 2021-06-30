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Счастье сборной Украины, Англия выбила Германию, Черчесова могут уволить, де Бур ушел из сборной Нидерландов, Капризов – лучший новичок НХЛ и другие новости

Счастье сборной Украины, Англия выбила Германию, Черчесова могут уволить, де Бур ушел из сборной Нидерландов, Капризов – лучший новичок НХЛ и другие новости

1. Известны все четвертьфиналисты Евро-2020 – последние две путевки достались Англии и Украине! Англичане с немцами традиционно едва не отправили в сон в первом тайме, но после перерыва вновь затащил Стерлинг, а затем точку поставил Кейн, наконец-то забивший на этом турнире.

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Лена Мисько
🔥 Брат Кокорина снова влип в историю 😐 Он пытался попасть в место, где будет прямая линия с Путиным, и называл полицейских нищебродами. 🤷‍♂️ Естественно, он был пьяный. Естественно, его задержали: https://www.sports.ru/football/1098657940.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-06-29
Лена Мисько
Все-таки, дебил - это навсегда ☝️
Лена Мисько
Но не уйдёт *** ❗️Сам Черчесов выставил себе неудовлетворительную оценку за работу на ЕВРО-2020.
Лена Мисько
Неудовлетворительный результат - тоже результат длительной и кропотливой работы.
Лена Мисько
Нам очень интересно, как Черчесов будет оправдываться почему Сборная Украины в 1/4, а у нас Бузова и Киркоров. Наверное, потому что Шевченко не занимается агентскими делами, и несмотря на свои достижения как футболиста, не улетел в космос и у него нет мании величия. Также для РПЛ звоночек, все фарм-клубы и около давно убрали в Украине, у донецкого «Шахтёр» и «Динамо» (Киев) было сразу несколько, даже лига делалась между ними. У нас же пока фарм-клубы только плодятся. Если Черчесова оставят, необходимо выпускать боевых лизунов из пишущей братии, отмазывать Стаса и Дзюбу, хотя мы знаем, они и так для новой книги или авторской колонки в изживающей себя газете всегда готовы на многое. daiudarit
Лена Мисько
⚽️⚡️Технический комитет РФС собрался и признал выступление сборной России на Евро неудовлетворительным. Но главному тренеру Станиславу Черчесову выразил доверие.
Лена Мисько
Кирилл Легков. *** А чего ждали? Что такое Техком РФС? Я звонил на днях одному из его членов - Александру Мирзояну, бывшему игроку московского "Спартака", члену исполкома РФС. Он сказал, что Технический комитет РФС "решений не принимает". Просто заслушивает. Когда я начал задавать уточняющие вопросы, он оборвал меня фразой: "Давайте закроем тему". Зачем тогда Технический комитет, спросите вы? А я не знаю. Таких бесполезных чиновников и комитетов в РФС пруд пруди. ИБД называется
Лена Мисько
[Переслано из ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ] Итак, по техкому. Вышел Никита Симонян (и удивительно и странно, что не Станислав Черчесов). Вот основное - доверие Черчесову выразили единогласно все члены техкома - все дело в квалификации игроков - это показывает рейтинг (Бельгия и Дания выше нас) - по лимиту принято пожелание - ужесточить - просьба о переносе тура перед Хорватией - там матч ЦСКА - Зенит. **** ТО ЕСТЬ - ВСЕ ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ВКЛЮЧАЯ ЧЕРЧЕСОВА, УВЕРЕНЫ - ЭТОТ ШТАБ ПРОДОЛЖИТ СВОЮ РАБОТУ.
Лена Мисько
*неразборчиво* ...ужесточить??? вконец чокнулись (((
Лена Мисько
И зачем переносить тур перед Хорватией? Они что, собираются ее обыграть? ... или побухать перед матчем?
Лена Мисько
причем с этим лимитом интересная вилка... если добиться какого-нибудь успеха, типа выхода в ¼ ЧМ, то лимит работает... если провал, то лимит надо ужесточить... а все ведь завязано на сборной, и нет такого варианта при котором лимит надо отменить
Лена Мисько
В России и так тренерская школа лет на 30 отстаёт, так ещё и в комитетах сидят деды, которые против Пеле играли буквально политбюро при Брежневе
Лена Мисько
Меня всегда смущал состав техкома... Что именно: Симоняну 94 года Игнатьеву 80 лет Гаджиеву 75 лет Гершковичу 73 года Мирзояну 70 лет Лексакову 60 лет Добавлю: Морозова, Симкачева и Щенникову - я не знаю. Андрей Власов - молод и энергичен. Ира Баранова ещё более молода и энергична Что именно меня смущает? То, что нет молодых тренеров... хотя бы 50-летних. С альтернативным взглядом. С современным подходом. Но это объяснимо. Те тренеры, которые успешны, они востребованы в клубах. И у них тоже есть свои проблемы, ошибки, неудачи. Возможно, практикующий тренер и член техкома это разные понятия, так должно быть. И ставка поэтому именно на возраст. Но все равно загадка - почему такой состав, в чем роль техкома *** На фото средний возраст техкома
Сергей Микульский
Скорее второе))))))
Лена Мисько
тогда да.. на это нужно время придется тур перенести
Лена Мисько
Интересно, а в Хорватии тур отменят перед матчем с Россией?
Лена Мисько
И есть ли, например, подобное в других лигах? И, главное, ну вот мы «подвинули» календарь РПЛ перед Евро, отправили команду в Австрию, помогло? Многие мне тут доказывали, что это поможет, и плевать на клубный, сборная важнее * Может все-таки не в этом дело?
Сергей Микульский
Хороший вопрос! )))))
Сергей Микульский
Причина одна, даже полторы. Черчесов и Дзюба.
кузнецов владимир
А в Хорватии много игроков из местного чемпионата играют за сборную?
Лена Мисько
я потом вопрос иначе сформулировала: И есть ли, например, подобное в других лигах?
сергей озеров
конечно,бухнуть...святое дело.)
Лена Мисько
Непонятно и то, почему работу оценивают только по итогам Евро. А как же отрезок почти в год? Это же куда более объективный показатель. Ничью с Молдавией, 0-5 от Сербии, итоговое поражение венграм в Лиге Наций – это, надо понимать, тоже наш максимум?
Лена Мисько
А если посмотреть не только на спортивную составляющую? Например, проанализировать кадровую работу трудовика. Что, вопросов совсем нет? Вот прям нисколечко?!
Лена Мисько
А главное – атмосфера вокруг сборной. По этому поводу уважаемым членам технического комитета сказать нечего? Сборную презирают. И это не есть нормально.
сергей озеров
молода и энергична-это в каком смысле? Какие-то двусмысленные формулировки...Чем они там занимаются вообще?
Лена Мисько
Не поняла… что двусмысленно в этой формулировке?
сергей озеров
и я не понял,что значит- молода и энергична в Техническом комитете РФС. Что это, такая рабочая характеристика? -это ведь не уровень компетентности,определенных знаний,деловитости, исполнительности,наконец...
Лена Мисько
Это только сравнение с тем «домом престарелых», который там заседает… вместо того чтобы уйти на заслуженный отдых! Я, вот честно, не понимаю, зачем Симонян там… и в посте все расписано, без всяких двусмысленностей
сергей озеров
а я вообще не понимаю зачем этот Техком и присутствие неизвестной мне дамы также непонятно. Молода-понятно,внешняя характеристика,энергична-нет
Лена Мисько
То есть наличие молодого и энергичного Власова тебе понятно, а во Баранова вызывает недоумение?
Лена Мисько
https://m.rfs.ru/news/213655
сергей озеров
наличие энергичного Власова мне тем более непонятно...
сергей озеров
"Российский футбольный союз приступает к реализации образовательных программ в стенах собственной Академии. В ближайшие месяцы Академия РФС начнёт занятия со специалистами из различных областей профессиональной подготовки современного футбола: от организаторов массового футбола и детских тренеров до управляющего звена, отвечающего за жизнедеятельность субъектов профессионального футбола, проведения всероссийских соревнований, создания условий для подготовки «Нашей Смены». До конца 2020 года планирует реализовать несколько новых образовательных программ: Делегатов матчей РФС, Технических инструкторов РФС, Руководителей программ молодёжного футбола, Спортивных директоров футбольного клуба. Также Академия планирует запустить специальную программу подготовки руководителей региональных федераций. Сегодня в Академии РФС уже успешно реализуются программы обучения тренеров категории UEFA PRO и UEFA A, образовательная программа для футбольных судей «Таланты и Наставники», цель которой подготовить новое поколение арбитров для региональных и всероссийских соревнований. Во многом реализация образовательных программ в современных условиях возможна благодаря развитию информационных технологий. Сегодня на базе собственной системы дистанционного обучения проводятся курсы повышения квалификации тренерских кадров, методистов, судей начального уровня и других специалистов". Ирина Баранова, руководитель Академии РФС Максим Митрофанов, Директор по развитию РФС
сергей озеров
Что это за развитие РФС,это серьезно? Академию,блин,создали.
Лена Мисько
Технический комитет РФС поддерживает идею ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. К такому выводу техком пришел на сегодняшнем заседании, которое было посвящено выступлению сборной России на Евро-2020. О пожелании ужесточить лимит журналистам после заседания сказал Никита Симонян, об этом сообщил журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале. – Никита Павлович, а что по лимиту говорилось? Черчесов говорил, члены комитета говорили? – Ну, в принципе, говорилось, что надо больше дать нашим, отечественным игрокам. – То есть ужесточить лимит? – Ужесточить, да, – сказал Симонян. * С 2019 года в РПЛ действует лимит на легионеров «8+17» – в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранных футболистов.
Сергей Микульский
Теперь наши игроки все будут как Дзюба получать и играть так же. Стоять по углам футбольного поля и руками размахивать.
Лена Мисько
ну если только разводить, то ладно главное, чтобы другого от него не нахватались
сергей озеров
https://www.youtube.com/watch?v=NQtBmHHfnMo
Лена Мисько
Путин ответил на вопрос о «позорной ситуации» сборных России по футболу и хоккею **** Президент Российской Федерации Владимир Путин во время «Прямой линии» в числе прочего ответил на вопрос о последних неудачах сборных России по футболу и хоккею. Футболисты не сумели преодолеть групповой этап Евро-2020, а хоккеисты на ЧМ-2021 проиграли Канаде в 1/4 финала. «Уважаемый Владимир Владимирович, сборная России не вышла из группы на Евро-2020. Не так давно сборная по хоккею вылетела с чемпионата мира в четвертьфинале. Как лично вы относитесь к этой позорной ситуации? В России, в стране, где живет 147 миллионов человек, должны быть другие результаты», — зачитали президенту вопрос от Светланы Токаревой из Липецка. / Ответ Путина: «Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, есть и поражения, неудачи. Но то, что и наша сборная по хоккею не отличилась, а тем более сборная по футболу, это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным. У нас есть специалисты, надо довериться им. Я себя не считаю специалистом ни в футболе, ни в хоккее. Надо подумать, что было сделано позитивного людьми, которые отвечали за работу сборных. Вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас. Имею в виду и кадровую составляющую и в футболе, и в хоккее. И надо двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас потенциал очень хороший, безусловно».
Сергей Микульский
Как всегда емко и ни о чем!
сергей озеров
Люди,даже когда ходят по грибы,делятся на грибников,которые ищут хорошие грибы.ИЩУТ! И тех,кто вышел погулять,для них пофиг, свинушки или чернушки- уже лучшее достижение и радость. Те,кто ищет благородный гриб,ходят в чистый лес на светлые опушки. Кому пофиг- будут бродить где попало и радоваться чернушкам.
Лена Мисько
Дай ударитЬ, [30.06.21 13:37] УЖЕСТОЧИТЬ ЛИМИТ? Когда российские клубы или Сборная терпят очередное фиаско, то всегда заходит речь о развитии детско-юношенского футбола, это универсальный ответ на всё уже долгое время. Интересно, а люди, которые публично об этом говорят, знают о зарплате детского тренера, даже в Москве? Этой зарплаты хватит, чтобы Черчесову с несколькими его друзьями скромно один раз посидеть в столичном ресторане. О каком молодежном футболе стоит говорить, когда есть примеры от Давыдова до Прудникова, которые что-то выиграли на молодежном уровне, но получив первые большие деньги стали звездами для самих себя, остановившись в развитии. В общем, опять популизм, главное, что нужно оправдать собственную некомпетентность, спускайте Игоря Яковлевича, нужны статьи в поддержку Станислава Саламовича, больше тут говорить не о чем. Upd. Тут передают, что лимит принято решение - ужесточить. Если так, то чем хуже, тем лучше, их не исправить. @daiudarit
Лена Мисько
отбой ... пока Как заявил РИА Новости член технического комитета РФС Михаил Гершкович, вопрос лимита на легионеров – его отмены или ужесточения – на сегодняшнем заседании с участием Станислава Черчесова не поднимался.
Лена Мисько
ничего себе трансфер)))) *** Кирилл Клеймёнов — новый член совета директоров «Спартака» Решением общего собрания акционеров ФК «Спартак-Москва» новым независимым членом совета директоров клуба стал Кирилл Клеймёнов. Он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями. — Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении, — сказал Клейменов. — Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере. Кирилл Клеймёнов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ «Первого канала». Он имеет богатый опыт работы в органах управления компаний и государственных организаций. Футбольный клуб «Спартак Москва» (https://spartak.com/news/2021-06-30-kirill_kleymnov__novyy_chlen_soveta_direktorov_spartaka/) Кирилл Клеймёнов — новый член совета директоров «Спартака»
сергей озеров
Ого! Может теперь нас по Первому каналу будут показывать? Ну,если уж вызов и профессионально подойти?
Лена Мисько
он не будет на Первом канале пропагандировать боление за Спартак. Даже розу на эфир не сможет надеть. Так что от того, что он входит в СД Спартака нам не горячо, не холодно.
сергей озеров
а зачем нам тогда эта заливная рыба?
Лена Мисько
как я люблю подобные вопросы... сразу ощущаю себя "источником, близкии к руководству клуба"
Лена Мисько
Абсолютно неожиданное вхождение Кирилла Клейменова в совет директоров «Спартака» не вызывает ровно никаких эмоций. Кого только в этом органе уже не было. Сейчас, напомню, там присутствует сын Вагита Алекперова Юсуф. Никто никогда не говорил с ним о футболе. Никаких интервью человек не давал. О его видении развития клуба мы можем только догадываться. Уверен, что Клейменов будет более публичным членом совета, но будет ли он по-настоящему влиять на развитие «Спартака»? Скорее нет. Очевидно, что Клейменов в совете директоров занял место Заремы Салиховой. Сама Зарема, думаю, в ближайшие 2-3 года в совет не войдёт. Может быть, я придираюсь, но что это за формулировка «независимый член совета директор»? Независимый от кого? От председателя? А брат Леонида Федуна Андрей член зависимый? А Юсуф Алекперов тогда какой? Клейменов призван курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями. С какими государственными организациями у «Спартака» проблемные взаимоотношения? Настолько проблемные, что их не может решить даже Сергей Лавров? @registajournalista
Лена Мисько
О назначении Кирилла Клейменова в Совет Директоров «Спартака» нужно стать вот что. Клейменов – не просто ведущий. Он ведь целый заместитель гендира Первого канала, директор Дирекции информационных программ. То есть большой такой начальник. Первый канал – гегемон в российском медиа. Нравится это кому-нибудь или нет, но это так. «Спартаку» больше не нужно искать рычаги давления, например, на МАТЧ ТВ, теперь рычаг внутри. А ещё ведь МАТЧ ТВ – технически организует систему ВАР. То есть вопросов к главному спортивному каналу страны теоретически может быть масса. Это, кстати, и прошлый сезон показал. В общем, думаю, связь назначения Клейменова с уровнем его влияния вы поняли. Немаловажный факт, что Клейменов – давний болельщик «Спартака», то есть его нахождение в СД продиктовано ещё и этим, личная мотивация очевидна, поэтому у болельщиков его назначение не должно вызывать естественно отторжения. Таким образом с назначением Клейменова «Спартак» получил: болельщика в СД с понятной мотивацией, человека с серьёзным влиянием на медиа и хорошим менеджерским опытом. Посмотрим, что из этого выйдет, но прямо сейчас Клейменов в «Спартаке» выглядит перспективно. @spartakoz
Лена Мисько
Из интервью Клейменова «Снобу» в 2015 году
Лена Мисько
https://youtu.be/w7_sRmnQC4k
Лена Мисько
Футбольный клуб из Санкт-Петербурга намерен расстаться со своим главным тренером. Боссы из команды с берегов Невы продолжают активно мониторить рынок доступных и перспективных наставников, теперь уже официально. *** Итальянские СМИ, а также российские спортивные источники сообщили о том, что "Зенит" сделал предложение наставнику сборной Швейцарии Владимиру Петковичу. Такое решение было принято после сенсационной победы швейцарцев в матче 1/8 финала Чемпионата Европы против сборной Франции. Ранее уже сообщалось, что у Сергея Семака есть серьезные разногласия с руководством сине-бело-голубых, в первую очередь касательно трансферной политики и дальнейшего развития команды. Семак требует увеличения трансферного бюджета и личного участия в приобретении игроков. Тренер не намерен работать с теми футболистами, которых ему навязывают. Именно по этому поводу у Семака и руководства была проведена встреча по итогам сезона, где обсуждались перспективы и задачи "Зенита" на ближайший год. Официальная информация от итальянских СМИ и готовность "Зенита"платить солидную зарплату Владимиру Петковичу свидетельствуют о том, что Сергей Семак не сумел договориться с руководством и установить свои условия по трансферной политике. https://zen.yandex.ru/media/football_factory/oficialno-semak-pokinet-zenit-ego-zamenit-inostrannyi-specialist-60db3840eb3bc06967c9d30b
Лена Мисько
⚡️ Владислав Игнатьев продолжит карьеру в «Рубине» Полузащитник подписал контракт с казанцами сроком на один год ✍️ Удачи в новом клубе!
Лена Мисько
Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму. Сроки восстановления – около шести месяцев https://football.ua/ukraine/455073-stali-izvestny-rezultaty-mrt-obsledovanija-besedina.html football.ua Стали известны результаты МРТ-обследования Беседина
Лена Мисько
🔥 Официально: бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес возглавил «Эвертон». *** Фанаты обеих команд были недовольны еще до официального назначения. Посмотрим, что будет дальше.
Лена Мисько
Сборная России проиграла сборной Мексики — 64:72. Плохих новости две: Первая. Чтобы выйти из группы, нужно обязательно обыгрывать Германию. Вторая. Чтобы выйти из группы, нужно обязательно обыгрывать Германию с разницей от «+7».
Лена Мисько
смотрю и в баскете ругают ГТ: пишут Базаревич бездарный тренер.. а Кириленко - бездарный руководитель РФБ. Обоих надо гнать со своих постов. *** у нас только в синхронном плавание и художественной гимнастике всё норм?
Лена Мисько
слушали сегодня на работе прямую линию... долго не выдержали, а вот сейчас увидела... как я согласна с Макаревичем!
Лена Мисько
а ответ... блин, радость зачуханной страны.... :(( Там это единичные случаи, у нас же большинство городов сидят на проржавелых трубах, где-то износ "терпимых" 60%, а в большинстве 70+
Лена Мисько
Из цикла "... и опасна и трудна"! https://twitter.com/zgldz/status/1409875664900083725 / Московские полицейские ППС Вадим Федин и Евгений Винокуров из ОМВД «Северное Измайлово», по вызову соседей прибыли к пенсионеру(88) лежащему у подъезда без сознания. Жара. Патрульные подняли мужчину в его квартиру и пока ехала скорая, обчистили жильё, похитив у старика 800тыс руб
Лена Мисько
⚡️ «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Химки» вслед за ЦСКА в ближайшее время объявят о допуске болельщиков на домашние матчи РПЛ только по QR-кодам — источник «Первого спорта» (https://t.me/pervsport)
Лена Мисько
Так держать, Лео! 💪🙏 Сможет ли привести сборную Аргентины к победе на Кубке Америки?
Лена Мисько
Локо ⚒ Подкаст, [30.06.21 16:36] Кстати, если верить официальным источникам "Локомотива", то на 16:27 Владислав Игнатьев все еще остается игроком клуба. Впрочем, с истекающим через 5 часов 33 минуты контрактом. Ведь что говорили в "Локомотиве"? Читайте официальные источники. Но люди, которые ими занимаются, очевидно, заняты созданием 50 одинаковых сториз со сборов. И не могут написать об уходе одного из ключевых игроков команды в последние сезоны. Опытного футболиста, на которого реально рассчитывал тренерский штаб и Семина, и Николича. 196 матчей за "Локомотив", то есть, буквально вот чуть-чуть до юбилея в 200 игр. И полное молчание клуба. Хотя хотелось бы видеть и интервью руководства, которое объясняет, почему не стали продлевать контракт. И интервью главного тренера по этому поводу. И объяснения по трансферной политике этого лета (не надо фамилий – расскажите про гребаную стратегию). А вообще Влад своей работой и вкладом в историю "Локо" заслужил крутые проводы: с красивым видео, чтобы все рыдали. Но пока нет даже отписки в социальных сетях. Владислав, спасибо за годы в "Локомотиве". Это было круто! Самое время пересмотреть Тот-Самый-Пас: https://youtu.be/5kQjoC-TnHI?t=486 UPD. Нам уточнили, что контракт у Влада закончился еще 1 июня. То есть, по сути, был целый месяц либо договориться, либо красиво попрощаться, либо объяснить болельщикам, что происходит. Не сделали ничего.
Лена Мисько
Клуб объявил, что Игнатьев, Эдер, Коченков и Кверквелия уходят, контракты истекли
Лена Мисько
Ежеграмм, Быстрая реакция на всё, что происходит вокруг Локомотива [30.06.21 19:53] Локомотив объявил об уходе четырех игроков - Эдер, Кверквелия, Коченков и Игнатьев. По первым двум вопросов нет - это легионеры, места которым в клубе, претендующего на чемпионство просто нет. Как не было его чуть ранее для Идову - прекрасные люди и, к сожалению, по крайней мере, в нынешней форме, не соответствующие уровню спортсмены. Интереснее с Коченковым и Игнатьевым. Антону 34 и он, вообще говоря, на полтора года моложе Гилерме. Это отличный вратарь, который много лет абсолютно хладнокровно и спокойно занимал место в воротах, когда Гилерме не мог. Отбивал пенальти в Лиге Чемпионов, стоял на ноль в чемпионском сезоне. Да и вообще - честно говоря, я бы не променял Антона даже на иных "первых" вратарей в нашей замечательной лиге. Да - есть проблема с игрой ногами, и ее уже не исправить. И, тем не менее, в данный момент, если с Гилей что-то не дай бог случиться (что периодически бывает с вратарями, перенесшими три разрыва крестов к 35 годам), за его спиной Савин, Худяков и Касьяненко. 0 игр на уровне РПЛ на троих. Игнатьеву 34, и последние полгода он мучился с травмой - причем едва залечив одну к сочинскому сбору, на нём же получил рецидив благодаря прекраснейшей медицинской службе, удачи им на новом месте работы. Вместе с тем, Влад один из лучших на зимних сборах, что неоднократно говорил не только Кирилл Брейдо, но и Марко Николич, и в целом лучший игрок осенне-зимнего отрезка. Пока команда пыталась понять, как же всё-таки забивать голы, он брал игру на себя, вспомнил, что по молодости играл где-то в атаке - и забивал. Уход Влада в существующем лимите это не только ослабления себя любимых (мы теряем опции сразу на нескольких позициях), но и усиление для конкурента. А это - важно, Рубин не дремлет, и такой опытный футболист для них это манна небесная. В принципе - понять можно любое решение, если оно будет объяснено. И я даже для себя внутри могу придумать объяснение, по которому клубу не нужен ни Игнатьев, ни Коченков. Но я очень хочу, чтобы клуб, наконец, понял, что общаться нужно не только за закрытыми дверями с активом болельщиков, но и просто так. Разговаривать с людьми, посредством интервью, сайтов, соцсетей, онлайн-конференций - способов в 2021-м году уйма. А общения - нет. А нет общения - нет и вовлеченности в процесс. И мы всё это уже проходили. (кстати, общение будет у меня на твитче уже через час с Дарией Кодой Конурбаевой - в том числе о Локомотиве, смутных временах Ольги Юрьевны и работе пресс-службы в тех условиях - приходите в 21:00 twitch.tv/ezheloko)
Лена Мисько
Влад Игнатьев рассказал, что до обсуждения нового контракта так и не дошло: «В «Локомотиве» не остался, потому что месяц назад закончился контракт. Новый клуб мне не предлагал, переговоров у нас не было. Не буду скрывать — я хотел остаться. Ждал, что поступит предложение. Но мне позвонили, поблагодарили за всё, и мы разошлись. Такова футбольная судьба. Есть ли обида? Что такое обида? Это несерьёзная постановка вопроса. Я оставлял себе шанс, что продолжу карьеру в «Локо», но сейчас все мысли о «Рубине». https://www.championat.com/football/news-4390765-ignatev-o-perehode-v-rubin-lokomotiv-novyj-kontrakt-ne-predlagal-ya-hotel-ostatsya.html?utm_source=copypaste
Лена Мисько
Локо ⚒ Подкаст, [30.06.21 20:06] Решения в клубе могут быть совершенно разными. И Тим верно говорит, что все вопросы и нервы можно отработать простыми объяснениями. Не в духе «Верьте только официальным источникам» — сейчас не про факты. То что Игнатьев ушёл в «Рубин», мы видим и без заявлений «Локомотива». Расшифруйте, что это (и многое другое) значит. Судя по всему, есть два варианта: • Или Александр Плутник завтра, как и обещалось, показывает Стратегию, из которой понятны, в том числе, решения по контрактам этих игроков. • Или Марко Николич уже на правах тренера с громадным кредитом доверия раскладывает, почему важные для болельщиков игроки ушли. Да, есть и третий — самый фиговый, когда режим тишины продолжается. https://t.me/ezhenews/180
Лена Мисько
На рынке этим летом был большой выбор свободных агентов - крайних защитников, поигравших в сборной. Кроме Игнатьева это Смольников и Козлов Необычная ситуация, которая говорит, что топ-клубы либо экономят, либо берут курс на более молодых.
Лена Мисько
Матч чемпионата Европы по регби Испания — Россия перенесён 😔 Из-за нескольких случаев положительных тестов на COVID-19 и в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения Валенсии, было принято решение о том, что игра между Испанией и Россией в рамках Чемпионата Европы 2021, которая должна была состояться 3 июля, будет перенесена на другую дату.
Лена Мисько
Футбольные темы, [30.06.21 21:15] Михаил Еремин. Вратарь ЦСКА. Сегодня 30 лет как его не стало: Еремин разбился в автокатастрофе. На большой скорости у "Жигулей" лопнула шина - и автомобиль, которым управлял друг Михаила, влетел под "Икарус" на Ленинградке... Эти подробности помню по материалу Бориса Валиева (его уже тоже нет с нами) - он вел в "Совспорте" рубрику "Не чокаясь". Та трагедия случилась через несколько часов после победы ЦСКА в Кубке СССР. - Ни Миша, ни его друг, который вел машину, пьяными не были, - вспоминал одноклубник Еремина Михаил Колесников. - А вот мы, если честно, после случившегося с Еремушкой горе заливали алкоголем. Вратарь прожил неделю и умер, не приходя в сознание. В тот день ЦСКА играл в Днепропетровске. Снова слово Колесникову: "Вышли на поле, диктор, после объявления составов, сказал, что в Москве скончался вратарь ЦСКА Михаил Еремин. У нас слезы покатились из глаз. После минуты молчания ребята из "Днепра" подходят: "Мы все понимаем, давайте просто сыграем вничью". Возможно, тогда на стадионе был и будущий вратарь ЦСКА Сергей Перхун - он начинал играть в Днепропетровске. Сергея не станет через 10 лет после несчастья с Ереминым. После столкновения с Будуном Будуновым в игре с "Анжи" у Перхвна случился отек мозга и он скончался в госпитале. И Еремину, и Перхуну было 23 года.
Лена Мисько
Текст о Михаиле Ерёмине https://www.google.com/amp/s/www.sovsport.ru/amp/2:85906 Советский спорт Последняя молитва вратаря Вратарь ЦСКА Михаил Еремин разбился в автокатастрофе через 9 часов после победы в финале Кубка СССР
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [30.06.21 22:23] Наш футбол ждут мрачные времена. Вы даже не представляете насколько. А чтобы понять, на что это будет похоже, почитайте вот этот текст. Про днищенское дно, которого достиг наш баскетбол. В котором не осталось ни одной звезды, а единственный приличный игрок открыто на сборную наплевал уже несколько лет назад. Тренер не может собрать состав на олимпийскую квалификацию. Дошло до того, что в национальной команде выходят пацаны из дубля! Это как история с Черновым, внезапно дебютировавшим при Капелло раньше, чем в РПЛ. Но в баскетболе- это не казус, а реальность. Сегодня наши проиграли Мексике. Проводя аналогии - это примерно как поражение от Македонии или Кипра. Проиграли почти без шансов. Квалификация окончена фактически уже на старте, потому что все остальные соперники сильнее мексиканцев. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bankshot/2939187.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba «Мяч умирает». Игра с Мексикой – дно российского баскетбола Это было сильно.
Лена Мисько
[ Комсомольская правда: KP.RU] *** Врачи о состоянии певицы МакSим: если выкарабкается — будет чудо У 38-летней артистки наблюдается интоксикация всего организма и низкая сатурация в крови, поражено более 80% легких. Выяснились, что вокалистка контактировала с охранником, который был заражен коронавирусом. Почувствовав себя плохо, МакSим пыталась лечиться дома противовирусными препаратами и даже антибиотиками. Состояние артистки остается крайне тяжелым. По мнению врачей (https://www.kp.ru/daily/28298.4/4437447/), если певица сможет выкарабкаться, это будет чудо. @truekpru
Лена Мисько
Вот что-то обсуждаем, дебатируем - хоккей, футбол, Евро, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду.... И это все такая ерунда на фоне таких новостей, когда понимаешь, где реально УЖАС, и как это все серьезно - то, что происходит в мире, когда мы вылезаем из этого маленького мирка спорта.
Лена Мисько
ФХР отчиталась о провале на чемпионате мира. В этом нелепом докладе – весь хаос нашего хоккея😡 На сайт ФХР выложили отчет сборной о поражении на ЧМ-2021, который представляли Минспорта. Это удивительный документ эпохи, в котором встретились лучшие черты нашего спорта: от попыток самые обычные вещи записать в достижения (цитата, «несмотря на пандемию, удалось полноценно провести все четыре запланированных сбора») до переноса ответственности по вертикали ниже. Ниже – детальный разбор основных тезисов доклада, некоторые положат вас на пол: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/suddenlife/2939153.html?utm_source=telegram&utm_medium=nhl
Лена Мисько
Сальваторе Боккетти официально объявил о завершении карьеры!
Лена Мисько
О, а вот и следующий тренер
Лена Мисько
Итальянец опять же

Картина дня

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