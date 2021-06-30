Счастье сборной Украины, Англия выбила Германию, Черчесова могут уволить, де Бур ушел из сборной Нидерландов, Капризов – лучший новичок НХЛ и другие новости

1. Известны все четвертьфиналисты Евро-2020 – последние две путевки достались Англии и Украине! Англичане с немцами традиционно едва не отправили в сон в первом тайме, но после перерыва вновь затащил Стерлинг, а затем точку поставил Кейн, наконец-то забивший на этом турнире.
Популярные статьи
- АРГЕНТИНА – БРАЗИЛИЯ, ФИНАЛ КУБКА АМЕРИКИ
- Англия против Италии в финале Евро, падение Стерлинга, Кукуян на Суперкубке России, стратегия «Локомотива» и другие новости футбола
- Реформа российского футбола, Федерер пропустит Олимпиаду, сборная лучших игроков Евро, Швед в ЦСКА, Влашич рвется в «Милан» и другие новости утра
Свежие комментарии