Счастье сборной Украины, Англия выбила Германию, Черчесова могут уволить, де Бур ушел из сборной Нидерландов, Капризов – лучший новичок НХЛ и другие новости

1. Известны все четвертьфиналисты Евро-2020 – последние две путевки достались Англии и Украине! Англичане с немцами традиционно едва не отправили в сон в первом тайме, но после перерыва вновь затащил Стерлинг, а затем точку поставил Кейн, наконец-то забивший на этом турнире.