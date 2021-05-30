Не могу смотреть, как отец унижает моего мужа

5МИНУТКАДети и семьяНе могу смотреть, как отец унижает моего мужа Отец с самого начала был недоволен моим выбором. Говорят, что девочки выбирают себе мужа, похожего на отца.Вернуться к статье101НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикНу и все, в чем вопрос-то...Vera DobryaginaИменно. Разменяться и не трепать себе нервы. Да вот только с таким солдафоном-папашей, думаю, не так всё просто будет.Елена игрикКак бы там ни было, но решение есть, согласись. Надобно воплощать.Vera DobryaginaНу это - да.Игорь МалиховРазок в табло - и конфликт решён ...Елена игрикТоже вариант)))))))Михаил СартинНе обращайте внимания, - побесится и утихнет.ВалерияЕсть люди, которые никогда не позволят унизить себя, а есть люди, которые постоянно в роли жертвы. Не будет отца, появится кто то другой и опять жена бросится спасать мужа? Не легче ли поменять мужа, а не ставить условия отцу?)ООльгаРазменять, как можно быстрее, жить своей жизнью.Диляра СадыковаРодственников нужно любить издалека.Комментировать
Свежие комментарии