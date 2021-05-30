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Не могу смотреть, как отец унижает моего мужа

Не могу смотреть, как отец унижает моего мужа

Отец с самого начала был недоволен моим выбором. Говорят, что девочки выбирают себе мужа, похожего на отца.

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Елена игрик
Ну и все, в чем вопрос-то...
Vera Dobryagina
Именно. Разменяться и не трепать себе нервы. Да вот только с таким солдафоном-папашей, думаю, не так всё просто будет.
Елена игрик
Как бы там ни было, но решение есть, согласись. Надобно воплощать.
Vera Dobryagina
Ну это - да.
Игорь Малихов
Разок в табло - и конфликт решён ...
Елена игрик
Тоже вариант)))))))
Михаил Сартин
Не обращайте внимания, - побесится и утихнет.
Валерия
Есть люди, которые никогда не позволят унизить себя, а есть люди, которые постоянно в роли жертвы. Не будет отца, появится кто то другой и опять жена бросится спасать мужа? Не легче ли поменять мужа, а не ставить условия отцу?)
Ольга
Разменять, как можно быстрее, жить своей жизнью.
Диляра Садыкова
Родственников нужно любить издалека.

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