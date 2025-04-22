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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брандт может покинуть «Дортмунд» летом – он в клубе с 2019-го. «Вердер» следит за ситуацией, но трансфер выглядит маловероятным из-за высокой зарплаты хавбека

Действующий договор футболиста и дортмундской «Боруссии» рассчитан до 2026 года. Считается, что этим летом немецкий атакующий полузащитник может покинуть «Боруссию».

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