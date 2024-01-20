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Вкусный и питательный повод начать пить чай матча уже сегодня

Вкусный и питательный повод начать пить чай матча уже сегодня

Он зелёный, порошкообразный и очень вкусный. Но что же такое матча?Листовая зелень, зелёные яблоки, зелёный чай — если зелёный цвет является признаком здоровья, то порошок матча должен быть полезным на новом уровне благодаря своему яркому нефритовому оттенку, не так ли? Действительно, так и есть.

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