Вкусный и питательный повод начать пить чай матча уже сегодня

Он зелёный, порошкообразный и очень вкусный. Но что же такое матча?Листовая зелень, зелёные яблоки, зелёный чай — если зелёный цвет является признаком здоровья, то порошок матча должен быть полезным на новом уровне благодаря своему яркому нефритовому оттенку, не так ли? Действительно, так и есть.