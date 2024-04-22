Полицейских расстреляли в Карачаево-Черкесии, двое погибли

Третий в тяжёлом состоянии госпитализирован.фото: t.me/susk09--> В Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли, один получил ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы, сообщает 22 апреля пресс-служба республиканского управления СК РФ.
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