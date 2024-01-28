В Минприроды пообещали еще 10 лет теплого климата

Планета Земля сейчас находится в межледниковом периоде. Это говорит о том, что теплый климат сохранится еще на 10 тысяч лет, указал глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток".