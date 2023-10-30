В Николаевской области на Украине после взрывов произошел пожар на складе

Пожар возник на складе в Николаевской области на юге Украины после нескольких взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативного командования "Юг" вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталью Гуменюк.
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