В Ульяновске экстренно приземлился самолет, летевший в Самару из Москвы

В Ульяновске экстренную посадку совершил самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва-Самара. Уточняется, что самолет авиакомпании «Победа» вылетел из аэропорта Внуково в самарский Курумоч, время в пути составляет чуть более одного часа.
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