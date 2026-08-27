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Пятый канал

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Татьяна Ким вновь признана самой богатой женщиной России

Татьяна Ким вновь признана самой богатой женщиной России

Руководитель объединенной компании RWB и основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким в пятый раз стала лидером рейтинга 20 богатейших женщин России.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Зачем теткам столько денег ? Для них изобретены гробы с карманами ?  И еще, -один , известный американский еврей, Джон Дэвис Рокфеллер — первый в Америке миллиардер, в свое время сказал : &quot;..Я могу отчитаться за каждый цент, который заработал в своей жизни, кроме первого миллиона долларов». Вывод - законным способом, миллионером не стать.
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