Визит Попшоя в США: Молдова откроет консульство в Чикаго

В период с 2 по 9 декабря вице-премьер и министр иностранных дел Михаил Попшой совершил рабочий визит в Соединенные Штаты, где провел встречи с американскими официальными лицами и стратегическими партнерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии