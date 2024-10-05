Мэр Казани поздравил учителей с профессиональным праздником

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что профессия учителя требует терпения, мудрости и любви к детям. Он подчеркнул важность их труда в формировании будущего поколения и вдохновении молодежи на новые достижения.
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