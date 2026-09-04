В Броварах Киевской области после ударов ВС России горят логистические центры

В Жулянах неподалёку от Киева сегодня наблюдались прилёты. В небе видны густые чёрные клубы дыма. Вполне возможно, что удары попали по аэропорту, который имеет статус международного.
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