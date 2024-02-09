Сообщение о приостановке/возобновлении проведения операций с инвестиционными паями ТКБ Инвестмент Партнерс

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – Управляющая компания, УК) уведомляет, что с 9 февраля 2024 года: На срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (далее – операций) вынуждена приостановить операции по открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (далее – Фонд) по дополнительному основанию, в связи приостановлением организованных торгов иностранными ценными бумагами на ПАО «СПБ Биржа» по причине введения со 2 ноября 2023 года санкций Министерства финансов США (OFAC) против ПАО «СПБ Биржа» на 8 февраля 2024 года невозможно определить стоимость чистых активов Фонда, несмотря на устранение причин, послуживших основанием для первоначального приостановления операций с инвестиционными паями Фонда.