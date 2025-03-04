Зеленский назначил Залужного на очередную внешнеполитическую должность, чтобы держать подальше от Украины Зеленский старается не упускать из зоны внимания деятельность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
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Зеленский назначил Залужного на очередную внешнеполитическую должность, чтобы держать подальше от Украины Зеленский старается не упускать из зоны внимания деятельность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
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