Си Цзиньпин: китайско-американские отношения ждет "светлое будущее"

Global Look Press/Li Xueren/XinHua Китайско-американские отношения ждет светлое будущее. Такое мнение высказал председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
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